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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

620 окупантів та 21 артсистема: Генштаб оновив втрати Росії

розбита техніка РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

За останню добу втрати російської армії у війні проти України сягнули 620 військових вбитими, а з початку вторгнення – 198 880.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 14 травня.

Українські захисники також знищили ще пʼять танків, 18 ББМ, 21 артилерійських систем та 31 безпілотник.

Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого 2022 року до 14 травня 2023-го:

  • особовий склад ‒ близько 198 880 (+620) осіб ліквідовано;
  • танки ‒ 3756 (+5);
  • бойові броньовані машини ‒ 7325 (+18);
  • артилерійські системи – 3116 (+21);
  • РСЗВ – 562 (+1);
  • засоби ППО ‒ 314;
  • літаки – 308;
  • гелікоптери – 294;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2696 (+31);
  • крилаті ракети ‒ 970;
  • кораблі/катери ‒ 18;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 6018 (+7);
  • спеціальна техніка ‒ 404 (+2).

Повномасштабна війна в Україні  триває вже 445-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Де зараз повітряна тривога – дивіться в онлайн-карті повітряних тривог  в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні, Російська агресія
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