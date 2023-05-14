620 окупантів та 21 артсистема: Генштаб оновив втрати Росії

За останню добу втрати російської армії у війні проти України сягнули 620 військових вбитими, а з початку вторгнення – 198 880.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 14 травня.

Українські захисники також знищили ще пʼять танків, 18 ББМ, 21 артилерійських систем та 31 безпілотник.

Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого 2022 року до 14 травня 2023-го:

особовий склад ‒ близько 198 880 (+620) осіб ліквідовано;

танки ‒ 3756 (+5);

бойові броньовані машини ‒ 7325 (+18);

артилерійські системи – 3116 (+21);

РСЗВ – 562 (+1);

засоби ППО ‒ 314;

літаки – 308;

гелікоптери – 294;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2696 (+31);

крилаті ракети ‒ 970;

кораблі/катери ‒ 18;

автомобільна техніка та автоцистерни – 6018 (+7);

спеціальна техніка ‒ 404 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 445-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Де зараз повітряна тривога – дивіться в онлайн-карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.