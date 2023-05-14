Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
620 окупантів та 21 артсистема: Генштаб оновив втрати Росії
За останню добу втрати російської армії у війні проти України сягнули 620 військових вбитими, а з початку вторгнення – 198 880.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 14 травня.
Українські захисники також знищили ще пʼять танків, 18 ББМ, 21 артилерійських систем та 31 безпілотник.
Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого 2022 року до 14 травня 2023-го:
- особовий склад ‒ близько 198 880 (+620) осіб ліквідовано;
- танки ‒ 3756 (+5);
- бойові броньовані машини ‒ 7325 (+18);
- артилерійські системи – 3116 (+21);
- РСЗВ – 562 (+1);
- засоби ППО ‒ 314;
- літаки – 308;
- гелікоптери – 294;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2696 (+31);
- крилаті ракети ‒ 970;
- кораблі/катери ‒ 18;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 6018 (+7);
- спеціальна техніка ‒ 404 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 445-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Де зараз повітряна тривога – дивіться в онлайн-карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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