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Росія
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Готують диверсії: ГРУ перекинуло до кордону з Україною спецпризначенців

російські окупанти
Фото: Getty Images

Російське ГРУ перекинуло до кордону з Україною підпорядковані йому елітні підрозділи.

Про розміщення спецпризначенців із посиланням на дані від підпілля повідомили в Центрі національного спротиву.

Відомо, що в селищі Тьоткино Курської області РФ розмістили 3 окрему гвардійську бригаду спеціального призначення із Тольятті Самарської області та 22 окрему гвардійську бригаду спеціального призначення із Степового Ростовської області.

Ці підрозділи мають влаштовувати диверсії.

Крім того, за задумом ГРУ, присутність спецпризначенців має підняти бойовий дух деморалізованих підрозділів ЗС РФ, які зосереджені вздовж кордону.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 450-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Центр національного спротиву

Війна в Україні, Російська агресія, РФ
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Контрнаступ – це завжди багато поранених. Стабілізаційні пункти на Донеччині переповнені, з легкими й тяжкими пораненнями бійців звозять цілодобово.

Костянтин Мельников
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