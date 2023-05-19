Удари РФ по Нікополю та Сумській області: 450-й день війни

19 Травня, 0:17

Прикордоння Сумської області опинилося під атакою РФ

У Сумській області прикордоння знову опинилося під обстрілами російських військ. За добу окупанти завдали ударів по шести громадах. Внаслідок атаки є постраждалі люди.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, в Есманській громаді двоє цивільних людей дістали контузії.