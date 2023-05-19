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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Удари РФ по Нікополю та Сумській області: 450-й день війни

Ключові події
00:18
У Чернігівській області пролунали вибухи
00:17
Прикордоння Сумської області опинилося під атакою РФ
00:10
РФ хоче використати іноземних дітей у Криму як “живий щит” – депутат Литви
00:08
Зеленський затвердив склад Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції Криму
00:07
Ексголову Верховного суду Князєва заарештували з можливістю внесення застави
00:05
РФ скликала Радбез через постачання зброї Україні: в ООН відповіли
Удари РФ по Нікополю та Сумській області: 450-й день війни
19 Травня, 1:00

На Київщині лунають вибухи

У Київській області лунають потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.

19 Травня, 0:53

РФ атакує Херсон: вибухи лунають в декількох районах

У Херсоні прогриміли потужні вибухи. За попередніми даними, окупанти здійснюють атаку по Корабельному району і передмістю.

19 Травня, 0:18

У Чернігівській області пролунали вибухи

У Чернігівській області прогриміли потужні вибухи невдовзі після оголошення сигналу повітряної тривоги.

19 Травня, 0:17

Прикордоння Сумської області опинилося під атакою РФ

У Сумській області прикордоння знову опинилося під обстрілами російських військ. За добу окупанти завдали ударів по шести громадах. Внаслідок атаки є постраждалі люди.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, в Есманській громаді двоє цивільних людей дістали контузії.

19 Травня, 0:10

РФ хоче використати іноземних дітей у Криму як “живий щит” – депутат Литви

Росія хоче використати іноземних дітей як “живий щит” у тимчасово окупованому Криму, запрошуючи школярів з різних країн світу приїхати на півострів для нібито відпочинку або участі у культурно-освітніх заходах.

Про це повідомив голова комітету національної безпеки і оборони Сейму Литви Лаурінас Кащюнас.

19 Травня, 0:08

Зеленський затвердив склад Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції Криму

Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції Криму та Севастополя, а також затвердив її персональний склад.

Зеленський зазначив, що Україна продовжує роботу заради звільнення Криму від російських окупантів та його повноцінного повернення в державну систему.

19 Травня, 0:07

Ексголову Верховного суду Князєва заарештували з можливістю внесення застави

Суд обрав запобіжний захід ексголові Верховного суду України Всеволоду Князєву у вигляді тримання під вартою на 60 днів, до 14 липня включно. Також є можливість внесення застави у розмірі 107 млн 360 грн.

19 Травня, 0:05

РФ скликала Радбез через постачання зброї Україні: в ООН відповіли

Заступник високого керівника ООН із питань роззброєння Адедеджі Ебо вказав Росії, яка скликала Раду безпеки для обговорення постачання зброї Україні, що армія РФ сама отримує озброєння з-за кордону.

Війна в Україні
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