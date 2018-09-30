PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Світові новини / Кім Чен Ин подарував президенту Південної Кореї двох собак рідкісної породи/

Кім Чен Ин подарував президенту Південної Кореї двох собак рідкісної породи

Глава КНДР Кім Чен Ин подарував президенту Південної Кореї Мун Чже Іна двох собак рідкісної мисливської породи пхунсан, яка була виведена в КНДР і майже невідома за межами країни.

Про це пише Reuters.

Подарунок зроблений на честь проведення міжкорейського саміту, який пройшов з 18 по 20 вересня в Пхеньяні.

Собаки після проходження необхідних процедур були передані Південній Кореї і переправлені через демілітаризовану зону.

Читайте: Трамп готовий провести ще одну зустріч з Кім Чен Ином

Як зазначає агентство, Мун любить тварин і про цю його слабкість давно відомо. Кім став не першим лідером КНДР, який подарував собак президенту сусідньої країни. У 2000 році попередній лідер КНДР Кім Чен Ір відправив до Сеула двох собак такої ж породи.

Порода пхунсан була виведена з північнокорейських вовків, вона отримала назву від імені одного з округів в КНДР.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що вони з главою КНДР Кім Чен Ином “полюбили один одного”.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка