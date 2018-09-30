Глава КНДР Кім Чен Ин подарував президенту Південної Кореї Мун Чже Іна двох собак рідкісної мисливської породи пхунсан, яка була виведена в КНДР і майже невідома за межами країни.

Про це пише Reuters.

Подарунок зроблений на честь проведення міжкорейського саміту, який пройшов з 18 по 20 вересня в Пхеньяні.

Собаки після проходження необхідних процедур були передані Південній Кореї і переправлені через демілітаризовану зону.

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Як зазначає агентство, Мун любить тварин і про цю його слабкість давно відомо. Кім став не першим лідером КНДР, який подарував собак президенту сусідньої країни. У 2000 році попередній лідер КНДР Кім Чен Ір відправив до Сеула двох собак такої ж породи.

Порода пхунсан була виведена з північнокорейських вовків, вона отримала назву від імені одного з округів в КНДР.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що вони з главою КНДР Кім Чен Ином “полюбили один одного”.