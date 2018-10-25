PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Світові новини / Особисті телефони Трампа прослуховують спецслужби РФ і Китаю - ЗМІ/

Особисті телефони Трампа прослуховують спецслужби РФ і Китаю – ЗМІ

Особисті телефони президента США Дональда Трампа прослуховують розвідувальні служби Росії та Китаю.

трамп

Про це пише The New York Times з посиланням на колишні і діючі джерела в американських спецслужбах.

Про прослуховування американського лідера спецслужби США дізналися від джерел в урядах інших держав, а також з перехоплень повідомлень між іноземними чиновниками.

Трамп найчастіше використовує захищені стаціонарні телефони, проте не відмовився від особистих мобільних апаратів.

У Трампа два iPhone для ділових переговорів і ще один для особистих розмов.

Фахівці Агентства національної безпеки модифікували “ділові” телефони президента США, а “особистий” так і не отримали.

Джерела видання повідомляють, що Трампа неодноразово попереджали про слабкий захист його особистих телефонів, проте він ігнорує всі поради фахівців з безпеки і наполегливо продовжує ними користуватися.

Навіть незважаючи на прошивку АНБ телефони не є повністю захищеними, оскільки для передачі даних використовуються стільникові вежі, кабелі і комутатори, до яких можуть підключитися фахівці по зламу іншої держави.

Читайте: Трамп похвалив себе за зброю для України: Обама дав тільки ковдри

Спецслужби США вважають, що китайська розвідка слухає Трампа, щоб спрогнозувати його кроки в торговельній війні між країнами. Справа в тому, що Трамп часто радиться з людьми, яких поважає, думкою яких дорожить, з тих чи інших питань.

У КНР докладно опрацьовують коло спілкування Трампа в надії знайти спосіб впливу, щоб припинити торгову війну.

По всій видимості, китайська розвідка рекомендує керівництву країни організовувати якомога більше особистих зустрічей з Трампом. У Пекіні усвідомили, що американський лідер дуже цінує особисті контакти, зустрічі один на один дають більше шансів на прорив, ніж регулярні контакти між китайськими і американськими офіційними особами.

Мотиви росіян зрозуміти важче, але російську розвідку в США вважають меншою загрозою.

Нагадаємо, 23 жовтня Трамп попередив Росію і Китай про плани створити арсенал ядерної зброї для протидії їм.

Фото: The New York Times.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Посилки з бомбами в США – реакція Трампа
ЗМІ викрили британських лордів на зв’язках з Росією
Суд
Захоплення РФ активів у Криму – суд виніс рішення на користь української компанії
Смартфон
Перестали згинатися пальці. У Китаї жінка постраждала від смартфона
Хакерська атака на WADA: у Швейцарії затримали двох росіян
Вихід США з ядерної угоди: що загрожує Європі і звідки небезпека
Трамп і Путін домовилися про нову зустріч – дата і місце
Омбудсмену РФ можуть заборонити в’їзд в Україну – причина
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка