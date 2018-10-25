Особисті телефони президента США Дональда Трампа прослуховують розвідувальні служби Росії та Китаю.

Про це пише The New York Times з посиланням на колишні і діючі джерела в американських спецслужбах.

Про прослуховування американського лідера спецслужби США дізналися від джерел в урядах інших держав, а також з перехоплень повідомлень між іноземними чиновниками.

Трамп найчастіше використовує захищені стаціонарні телефони, проте не відмовився від особистих мобільних апаратів.

У Трампа два iPhone для ділових переговорів і ще один для особистих розмов.

Фахівці Агентства національної безпеки модифікували “ділові” телефони президента США, а “особистий” так і не отримали.

Джерела видання повідомляють, що Трампа неодноразово попереджали про слабкий захист його особистих телефонів, проте він ігнорує всі поради фахівців з безпеки і наполегливо продовжує ними користуватися.

Навіть незважаючи на прошивку АНБ телефони не є повністю захищеними, оскільки для передачі даних використовуються стільникові вежі, кабелі і комутатори, до яких можуть підключитися фахівці по зламу іншої держави.

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Спецслужби США вважають, що китайська розвідка слухає Трампа, щоб спрогнозувати його кроки в торговельній війні між країнами. Справа в тому, що Трамп часто радиться з людьми, яких поважає, думкою яких дорожить, з тих чи інших питань.

У КНР докладно опрацьовують коло спілкування Трампа в надії знайти спосіб впливу, щоб припинити торгову війну.

По всій видимості, китайська розвідка рекомендує керівництву країни організовувати якомога більше особистих зустрічей з Трампом. У Пекіні усвідомили, що американський лідер дуже цінує особисті контакти, зустрічі один на один дають більше шансів на прорив, ніж регулярні контакти між китайськими і американськими офіційними особами.

Мотиви росіян зрозуміти важче, але російську розвідку в США вважають меншою загрозою.

Нагадаємо, 23 жовтня Трамп попередив Росію і Китай про плани створити арсенал ядерної зброї для протидії їм.

Фото: The New York Times.