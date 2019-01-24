PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Світові новини / Протести у Венесуелі: США відмовили Мадуро у праві розривати дипвідносини/

Протести у Венесуелі: США відмовили Мадуро у праві розривати дипвідносини

США підтримуватимуть дипломатичні відносини з Венесуелою через екс-спікера венесуельського парламенту Хуана Гуаїдо, який оголосив себе тимчасовим президентом і склав присягу перед тисячами опозиціонерів.

Протести у Венесуелі: США відмовили Мадуро у праві розривати дипвідносини

США підтримуватимуть дипвідносини з Венесуелою через уряд тимчасового президента Хуана Гуаїдо, заявив держсекретар США Майк Помпео, пише Інтерфакс-Україна.

Він заявив, що не визнає рішення екс-президента Венесуели Ніколаса Мадуро розірвати дипвідносини з США, тому що у його режиму немає законного права на такі дії.

Читайте: У Венесуелі скоїли замах на президента Мадуро

Помпео підкреслив, що США готові притягнути до відповідальності всіх, хто загрожуватиме безпеці дипломатичної місії та її співробітників.

Нагадаємо, вчора Ніколас Мадуро, якого парламент країни вважає нелегітимним, зажадав, щоб американські дипломати покинули країну протягом 72 годин.

До речі, в Каракасі і в інших містах Венесуели проходять масові маніфестації супротивників президента Мадуро. Люди вийшли на акцію через розгін із застосуванням сльозогінного газу активістів і відсторонення Гуаїдо з посади голови Національної Асамблеї країни.

Трамп визнав Гуаїдо президентів Венесуели і заявив, що народ висловив свою думку.

Також Гуаїдо визнали Канада, Бразилія, Аргентина, Перу, Парагвай і Колумбія.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Хуан Гуаїдо: хто такий самопроголошений президент Венесуели
Протести у Венесуелі: загинули 16 людей
Шатдаун у США може затягнутися до весни – The Washington Post
Дав 72 години! Мадуро закликав американських дипломатів залишили Венесуелу
У США замерз Ніагарський водоспад
У США підтримали закон, який завадить Трампу вивести країну з НАТО
Місяць без зарплат через шатдаун: держслужбовців у США почали годувати волонтери
Рекордний шатдаун в США: чим закінчиться і як вплине на долар
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка