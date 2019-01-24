США підтримуватимуть дипломатичні відносини з Венесуелою через екс-спікера венесуельського парламенту Хуана Гуаїдо, який оголосив себе тимчасовим президентом і склав присягу перед тисячами опозиціонерів.

США підтримуватимуть дипвідносини з Венесуелою через уряд тимчасового президента Хуана Гуаїдо, заявив держсекретар США Майк Помпео, пише Інтерфакс-Україна.

Він заявив, що не визнає рішення екс-президента Венесуели Ніколаса Мадуро розірвати дипвідносини з США, тому що у його режиму немає законного права на такі дії.

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Помпео підкреслив, що США готові притягнути до відповідальності всіх, хто загрожуватиме безпеці дипломатичної місії та її співробітників.

Нагадаємо, вчора Ніколас Мадуро, якого парламент країни вважає нелегітимним, зажадав, щоб американські дипломати покинули країну протягом 72 годин.

До речі, в Каракасі і в інших містах Венесуели проходять масові маніфестації супротивників президента Мадуро. Люди вийшли на акцію через розгін із застосуванням сльозогінного газу активістів і відсторонення Гуаїдо з посади голови Національної Асамблеї країни.

Трамп визнав Гуаїдо президентів Венесуели і заявив, що народ висловив свою думку.

Також Гуаїдо визнали Канада, Бразилія, Аргентина, Перу, Парагвай і Колумбія.