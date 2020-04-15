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В Австрії фермер “закрив на карантин” 15 заробітчан з України

В окрузі Лінц-Ланд в Австрії власник фермерського підприємства з переробки овочів закрив на карантин 15 сезонних робітників з України, побоюючись, що вони хворі коронавірусом і можуть заразити інших працівників.

Про це розповіла консул посольства України в Австрії Мирослава Зінкевич.

– Так, цю інформацію підтвердив у розмові зі мною доктор Вольфганг Екер, директор робочої палати Верхньої Австрії. За його словами, ситуація мала місце, і 15 сезонних робітників з України були “закриті на карантин”, як він висловився, “нечесним фермером”, – повідомила вона.

Зінкевич додала, що українці за допомогою в посольство не зверталися.

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До слова, 12 українців погодилися з такими обмеженнями, але інші троє були проти і написали скаргу на роботодавця. Після цього до ситуації підключилася земельна служба із захисту прав робітників.

– Ми продовжимо моніторити ситуацію. Вона перебуває на контролі австрійських компетентних органів. Директор робочої палати Верхньої Австрії повідомив, що обов’язково зв’яжеться з нами, якщо потрібна буде допомога від посольства України, – додала Зінкевич.

До слова, раніше це фермерське  підприємство вже ставало об’єктом інспекції служби із захисту прав робітників. Тоді робітники скаржилися, що їм доводиться працювати до 72 годин на тиждень.

Джерело: Укрінформ

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