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Факти / Світ

З Польщі виїхало 20% українських трудових мігрантів: бізнес просить допомоги у влади

Відтік українських заробітчан у Польщі зупинив будівельну галузь країни.

На карантин додому виїхало близько 20% українських працівників – це кожен п’ятий трудовий мігрант.

– Водночас польські працівники, які поїхали на заробітки до Західної Європи, не можуть повернутися назад. Серйозна відсутність робочих рук призведе до значного скорочення можливостей галузі, – повідомили польські будівельники у відкритому листі до уряду.

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Польська будівельна галузь працевлаштовує близько 400 тис. осіб і відповідає за 8% ВВП країни.

Бізнес просить у влади послаблення для працівників-будівельників та продовження їм дозволів на перебування в Польщі. Також пропонують послабити податки та скасувати штрафи.

До слова, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що друга хвиля повернення громадян України розпочнеться через економічну кризу, спричинену коронавірусом.

Джерело: Bloomberg

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