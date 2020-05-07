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Обвинуваченому в корупції прем’єру Ізраїлю дозволили сформувати уряд

Верховний суд Ізраїлю вирішив, що прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу, який звинувачується в корупції, може очолити новий уряд країни.

Рішення було ухвалено одноголосно.

Верховний суд відкинув петиції, в яких вимагалося усунути Нетаньягу від формування уряду.

Також суд відмовився визнати незаконною угоду між Нетаньягу і лідером опозиційного блоку Кахоль-Лаван Бенні Ганцем про формування нового кабінету.

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У квітні політики підписали угоду про уряд національної єдності. Згідно з домовленостями, Нетаньягу і Ганц будуть по черзі керувати Ізраїлем після трьох виборів, на яких жоден з них не отримав вирішальної переваги.

Нетаньягу виконуватиме функції прем’єр-міністра протягом 18 місяців, а потім передасть повноваження колишньому командувачу армії Ганцу.

Кілька організацій подали клопотання про скасування угоди на заборону Нетаньягу керувати урядом, посилаючись на кримінальну справу проти нього.

Нагадаємо, у січні він був звинувачений у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою. Нетаньягу заперечує будь-які правопорушення і заявляє, що є жертвою політичного переслідування. Суд над ним повинен початися 24 травня.

У разі засудження Нетаньягу може загрожувати до 10 років в’язниці.

Джерело: Радіо Свобода

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