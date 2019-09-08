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Нетаньягу випадково назвав Бориса Джонсона Борисом Єльциним

Біньямін Нетаньягу переплутав ім’я прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона з першим президентом РФ Борисом Єльциним.

Нетаньяху

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час засідання уряду назвав прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона Борисом Єльциним.

– Я повернувся з дуже приємного візиту в Лондон, де я зустрівся з прем’єр-міністром Борисом Єльциним і міністром оборони США, – сказав Нетаньягу.

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Нетаньягу відразу ж його поправили на Джонсона. На це прем’єр сказав, що перевіряв, чи уважно його слухають присутні.

Нагадаємо, 7 вересня французи перед початком відбіркового матчу Євро-2020 з Албанією на стадіоні Стад де Франс включили гімн Андорри.

Джерело: Haaretz

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