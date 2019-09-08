Біньямін Нетаньягу переплутав ім’я прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона з першим президентом РФ Борисом Єльциним.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час засідання уряду назвав прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона Борисом Єльциним.
– Я повернувся з дуже приємного візиту в Лондон, де я зустрівся з прем’єр-міністром Борисом Єльциним і міністром оборони США, – сказав Нетаньягу.
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Нетаньягу відразу ж його поправили на Джонсона. На це прем’єр сказав, що перевіряв, чи уважно його слухають присутні.
Нагадаємо, 7 вересня французи перед початком відбіркового матчу Євро-2020 з Албанією на стадіоні Стад де Франс включили гімн Андорри.
Джерело: Haaretz
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