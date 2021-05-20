Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів про головну мету його зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

За його словами, він зробив це, щоб перевірити пропозицію про стабільніші відносини між країнами, написав він у себе у Twitter.

– Зустрівся з міністром закордонних справ Лавровим, щоб перевірити пропозицію про стабільніші та передбачуваніші відносини з Москвою, – написав Ентоні Блінкен.

Крім того, держсекретар підтвердив рішучість США у відповідь на дії Росії проти України та через ситуацію з російським опозиціонером Олексієм Навальним.

Зустріч Блінкена і Лаврова

Переговори представників двох країн пройшли у столиці Ісландії Рейк’явіку.

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Під час зустрічі вони обговорювали низку питань щодо міжнародної політики.

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Джерело: Secretary Antony Blinken

Фото: Secretary Antony Blinken