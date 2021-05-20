Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів про головну мету його зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
За його словами, він зробив це, щоб перевірити пропозицію про стабільніші відносини між країнами, написав він у себе у Twitter.
– Зустрівся з міністром закордонних справ Лавровим, щоб перевірити пропозицію про стабільніші та передбачуваніші відносини з Москвою, – написав Ентоні Блінкен.
Крім того, держсекретар підтвердив рішучість США у відповідь на дії Росії проти України та через ситуацію з російським опозиціонером Олексієм Навальним.
Зустріч Блінкена і Лаврова
Переговори представників двох країн пройшли у столиці Ісландії Рейк’явіку.
Під час зустрічі вони обговорювали низку питань щодо міжнародної політики.
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Джерело: Secretary Antony Blinken
Фото: Secretary Antony Blinken