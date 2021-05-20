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Людмила Грубник |

Зустріч Байдена і Путіна – Блінкен назвав ймовірні терміни та місце

Зустріч Байдена і Путіна – Блінкен назвав ймовірні терміни та місце

Зустріч президента США Джо Байдена та очільника Росії Володимира Путіна може відбутися найближими тижнями.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

– Цілком імовірно, що наші президенти зустрінуться найближчими тижнями, – заявив Ентоні Блінкен.

Водночас місцем зустрічі може стати Ісландія.

– Безумовно, я б рекомендував її як місце зустрічі. Я б рекомендував її всім, і, до речі, саме цим я займатимусь, коли повернуся додому, – зазначив держсекретар США.

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Зустріч Блінкена та Лаврова

У Рейк’явіку пройшли переговори очільників зовнішньополітичних відомств США та РФ Ентоні Блінкена та Сергія Лаврова.

Держсекретар США повідомив, що метою зустрічі була перевірка пропозиції Москви про стабільніші відносини з Вашингтоном.

Більше новин про зустріч Блінкена та Лаврова читайте на Фактах ICTV.

Джерело: RUV

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