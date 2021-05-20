Зустріч президента США Джо Байдена та очільника Росії Володимира Путіна може відбутися найближими тижнями.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
– Цілком імовірно, що наші президенти зустрінуться найближчими тижнями, – заявив Ентоні Блінкен.
Водночас місцем зустрічі може стати Ісландія.
– Безумовно, я б рекомендував її як місце зустрічі. Я б рекомендував її всім, і, до речі, саме цим я займатимусь, коли повернуся додому, – зазначив держсекретар США.
Зустріч Блінкена та Лаврова
У Рейк’явіку пройшли переговори очільників зовнішньополітичних відомств США та РФ Ентоні Блінкена та Сергія Лаврова.
Держсекретар США повідомив, що метою зустрічі була перевірка пропозиції Москви про стабільніші відносини з Вашингтоном.
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Джерело: RUV