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Софія Зінов'єва |

Держдепартамент США запросив у Конгресу $255 млн допомоги для України

держдеп сша

Державний департамент США запросив $255 млн у Конгресу, щоб використати у якості фінансової допомоги Україні на 2022 рік.

Про це йдеться у тексті запиту, також зазначається, що ця допомога буде надана зокрема для протидії агресії РФ.

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У Держдепі також наголошують, що ця фінансова допомога прискорить процес запровадження реформ в Україні щодо боротьби з корупцією.

Також допомога США має поліпшити діловий клімат і торговий потенціал України, зміцнити аграрний сектор і підтримати енергетичний.

Ще одна частина з цих коштів покликана поліпшити систему охорони здоров’я України.

США ділиться вакциною

Сполучені Штати почали збільшувати експорт вакцин проти коронавірусу виробництва Moderna.

Про це заявили представники адміністрації Байдена та компанії-виробника Moderna.

Які країни і у якій кількості вже отримали від Сполучених Штатів препарати доки не відомо.

Джерело: Державний департамент США

Фото: Dreamstime

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