Держдепартамент США запросив у Конгресу $255 млн допомоги для України

Державний департамент США запросив $255 млн у Конгресу, щоб використати у якості фінансової допомоги Україні на 2022 рік.
Про це йдеться у тексті запиту, також зазначається, що ця допомога буде надана зокрема для протидії агресії РФ.
У Держдепі також наголошують, що ця фінансова допомога прискорить процес запровадження реформ в Україні щодо боротьби з корупцією.
Також допомога США має поліпшити діловий клімат і торговий потенціал України, зміцнити аграрний сектор і підтримати енергетичний.
Ще одна частина з цих коштів покликана поліпшити систему охорони здоров’я України.
США ділиться вакциною
Сполучені Штати почали збільшувати експорт вакцин проти коронавірусу виробництва Moderna.
Про це заявили представники адміністрації Байдена та компанії-виробника Moderna.
Які країни і у якій кількості вже отримали від Сполучених Штатів препарати доки не відомо.
Джерело: Державний департамент США