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Дмитро Кудрявцев |

КДБ Білорусі планувало затримати не Протасевича, а Тихановську

КДБ Білорусі планувало затримати не Протасевича, а Тихановську

Спецоперація із примусової посадки авіалайнера компанії Ryanair в Мінську готувалася для затримання лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської, а не засновника Nexta Романа Протасевича.

Поштова скринька, з якої було відправлено фейкове повідомлення про мінування літака терористами ХАМАС, було створено 14 травня.

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Саме в цей день Тихановська мала вилітати з Афін, де вона перебувала з 12 травня.

– Чому ж режим вибрав Романа, а не Світлану? Ймовірно, злякалися ще більш важких наслідків, – сказано в повідомленні Telegram-каналу Nexta Live.

КДБ Білорусі планувало затримати не Протасевича, а Тихановську

Затримання редактора сайту Hrodna.life

Раніше сьогодні в Білорусі силовики затримали головного редактора гродненського новинного сайту Hrodna.life Олексія Шота.

За словами екс-дружини журналіста, правоохоронці під’їхали на автобусі з тонованими вікнами до будинку, де він проживає, а потім заштовхали його в машину і відвезли в невідомому напрямку.

Причини затримання Шота не уточнюються.

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