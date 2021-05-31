КДБ Білорусі планувало затримати не Протасевича, а Тихановську

Спецоперація із примусової посадки авіалайнера компанії Ryanair в Мінську готувалася для затримання лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської, а не засновника Nexta Романа Протасевича.

Поштова скринька, з якої було відправлено фейкове повідомлення про мінування літака терористами ХАМАС, було створено 14 травня.

Саме в цей день Тихановська мала вилітати з Афін, де вона перебувала з 12 травня.

– Чому ж режим вибрав Романа, а не Світлану? Ймовірно, злякалися ще більш важких наслідків, – сказано в повідомленні Telegram-каналу Nexta Live.

Затримання редактора сайту Hrodna.life

Раніше сьогодні в Білорусі силовики затримали головного редактора гродненського новинного сайту Hrodna.life Олексія Шота.

За словами екс-дружини журналіста, правоохоронці під’їхали на автобусі з тонованими вікнами до будинку, де він проживає, а потім заштовхали його в машину і відвезли в невідомому напрямку.

Причини затримання Шота не уточнюються.