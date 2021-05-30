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Дмитро Кудрявцев |

Арешти тривають: в Білорусі затримали головного редактора сайту Hrodna.life

Алексей Шота

Білоруські силовики затримали головного редактора Гродненського новинного сайту Hrodna.life Олексія Шота.

За словами екс-дружини журналіста, правоохоронці під’їхали на автобусі з тонованими вікнами до будинку, де він проживає, а потім заштовхали його в машину і відвезли в невідомому напрямку.

Причина затримання Шота не уточнюється, під його будинком продовжують чергувати силовики.

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За інформацією місцевих ЗМІ головного редактора Hrodna.life тримають в Ленінському райвідділі Гродно.

Раніше чоловік працював в незалежному білоруському виданні TUT.BY, яке в середині місяця було закрито, а 14 співробітників його редакції затримали.

У березні Шота було оштрафовано на 12 тисяч білоруських рублів (близько 130 тис. грн) за публікацію на своєму сайті матеріалів з посиланнями на Telegram-канал, який режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка визнав екстремістським.

Переведення Протасевича та Сапеги в СІЗО КДБ

Раніше сьогодні стало відомо про переведення засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича в СІЗО КДБ.

Там же утримують і його дівчину Софію Сапегу, яка є громадянкою Російської Федерації.

Дізнатися про місцезнаходження білоруського опозиціонера вдалося завдяки тому, що у його сестри вперше взяли для нього передачу.

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