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Анастасія Рогожінська |

У Мінтрансі Білорусі пояснили, чому літак Ryanair посадили у Мінську

Ryanair рейси з україни

23 травня літак авіакомпанії Ryanair, на борту якого перебував опозиційний журналіст Роман Протасевич, здійснив посадку в білоруському місті Мінськ, оскільки аеродроми Бреста та Гродна в той день нібито не працювали.

Про це заявив директор департаменту з авіації Міністерства транспорту і комунікації Білорусі Артем Сікорський в ефірі білоруського телеканалу.

– Працювали в неділю тільки національний аеропорт Мінськ і аеропорт Гомель, який є у нас запасним і цілодобовим, – сказав він.

За словами Сікорського, на момент входу літака ірландської авіакомпанії в повітряний простір Білорусі аеропорт Мінськ виявився для нього нібито найближчим.

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Затримання Протасевича

23 травня літак авіакомпанії Ryanair, який прямував маршрутом Афіни-Вільнюс, приземлився в аеропорту Мінська. Авіакомпанії надійшло повідомлення, що літак начебто замінований.

Водночас  для супроводу літака у небо було піднято військовий винищувач МіГ-29.

Після того, як авіалайнер приземлився, було затримано Романа Протасевича, відомого журналіста і блогера, засновника Telegram-каналу Nexta, який летів цим рейсом.

Джерело: Tut.by

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