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Юлія Захарченко |

Байден зустрінеться з генсеком НАТО в Білому домі

Байден зустрінеться з генсеком НАТО в Білому домі

Президент США Джо Байден обговорить з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Білому домі виклики, які створюють перед країнами НАТО Росія та Китай.

Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі. За її словами, зустріч політиків запланована на понеділок, 7 червня.

Також сторони обговорять саміт НАТО у Брюсселі, який заплановано на 14 червня. Також на порядку денному – посилення трансатлантичної безпеки на тлі викликів з боку Росії й Китаю та інші питання.

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Окремо Байден і Столтенберг говоритимуть про формування спільної відповіді на загрози кібератак, а також кліматичних змін та інших викликів.

Зустріч Байдена та Путіна

Нещодавно стало відомо, що президент США та президент Російської Федерації зустрінуться під час саміту у Женеві (Швейцарія).

Зустріч Байдена та Путіна запланована на 16 червня. Планується, що сторони обговорять агресію Росії проти України. Також на порядку денному – російські кібератаки проти США, агресивні дії РФ проти України, подолання пандемії Covid-19 та низка інших питань.

Джерело: Укрінформ

Фото: Getty Images

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