Президент США Джо Байден заявив, що має намір обговорити порушення прав людини з президентом Росії Володимиром Путіним.

Білий дім заявив минулого тижня, що перша особиста зустріч Байдена та Путіна відбудеться в Женеві (Швейцарія) 16 червня. Обидві сторони планують обговорити низку тем.

– Я зустрінуся з Путіним через декілька тижнів у Женеві, щоб прояснити, що ми (США, – Ред.) не будемо стояти осторонь і дозволяти йому зловживати цими правами, – заявив Байден.

Байден раніше зустрічався з Путіним під час його перебування на посаді віце-президента. Попри погіршення відносин між двома країнами через конфлікт на сході України, Байден сподівається встановити канал зв’язку.

Санкції США проти Росії

У квітні адміністрація Байдена запровадила санкції США проти Росії. Тоді США вислали 10 осіб з російської дипломатичної місії у Вашингтоні, зокрема за серйозні порушення прав людини в Криму.

Держсекретар США Ентоні Блінкен також цього місяця зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Блінкен обговорив питання агресивних дій Росії, зокрема про втручання Москви у вибори, незаконне затримання громадян США у Росії, затримання російського опозиціонера Олексія Навального.