На саміті НАТО в Брюсселі можуть обговорити надання Україні ПДЧ – ОПУ

На порядку денному саміту лідерів країн-членів НАТО в Брюсселі, проведення якого заплановано на 14 червня, буде стояти надання Україні Плану дій щодо членства в Північноатлантичному Альянсі.

При цьому участь у саміті офіційного Києва, як і інших країн-партнерів НАТО, не передбачено, розповів заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква.

– Ми можемо бути певні – тема України обов’язково обговорюватиметься на зустрічі керівників членів Північноатлантичного Альянсу. Про це нас запевнили найближчі союзники: США, Канада, Німеччина, Франція і Польща, – розповів чиновник.

За його словами, робота над документом, який мають прийнятий за підсумками саміту, все ще триває. Також на дипломатичному рівні продовжуються перемовини, цілю яких є спроба домогтися отримання ПДЧ.

Жовква нагадав, що зустрічі лідерів Північноатлантичного Альянсу часом проходять без участі країн-партнерів. Таким, наприклад, був саміт 2019 року в Лондоні, а також 2009 року в Страсбурзі.

Заступник голови ОПУ додав, що майбутня зустріч відбудеться у вузькому колі, оскільки є першою, з моменту обрання Джо Байдена на пост президента США.

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Однак чиновник не виключив, що відмову від запрошення представників країн-партнерів НАТО ще може бути скасовано.

Переговори про участь України на саміті НАТО

Напередодні віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла про перебіг переговорів щодо участі України на саміті НАТО в Брюсселі.

За її словами, запрошення представника кожної окремої держави, що не входить до військового блоку, визначається в ході двостороннього діалогу.

Стефанішина також зазначила, що порядок денний перемовин лідерів країн-членів НАТО ще не узгоджено, відома лише дата проведення зустрічі – 14 червня.