14 червня у Брюсселі відбувся саміт Північноатлантичного альянсу. Його учасники обговорили низку важливих міжнародних питань.

Була на порядку денному і Україна, зокрема перспектива її членства в НАТО, а також війна на Донбасі. Головні тези з саміту НАТО – дивіться у нашому матеріалі.

Вступ України в НАТО

На саміті підтвердили рішення, ухвалене у Бухаресті у 2008 році, про намір у майбутньому прийняти Україну в Альянс. Зокрема, у підсумковій заяві йдеться про те, що Україна стане членом НАТО після того, як отримає і виконає План дій щодо членства в Альянсі.

Але для цього потрібно продовжувати проводити реформи. Особливу увагу країни-учасниці саміту звернули на важливість антикорупційної реформи і Служби безпеки України.

Війна на Донбасі

Лідери країн НАТО нагадали, що підтримують територіальну цілісність і суверенітет України в межах міжнародно визнаних кордонів і засуджують анексію Криму.

Також вони закликали Росію вивести війська, які вона розмістила в Україні, припинити підтримувати збройні формування на Донбасі, нарощувати військову активність у Чорному морі і перешкоджати доступу до Азовського моря і українських портів.

Крім того, країни-учасниці НАТО зазначили, що посилюють підтримку Україні. Вони закликали Росію до повного виконання Мінських угод і підтримали діяльність нормандського формату і Тристоронньої контактної групи для врегулювання ситуації на Донбасі.

Політика кіберзахисту Альянсу

Учасники саміту також затвердили комплексну політику Альянсу в сфері кібероборони для реагування на систематичні хакерські атаки та інші кіберзлочини.

Рішення ухвалили зважаючи на те, що кіберзагрози почастішали і мають комплексний і руйнівний характер. Очікується, що нова політика кіберзахисту НАТО ще більше зміцнить стійкість Альянсу.

Крім того, в НАТО пообіцяли притягати до відповідальності тих, хто завдає шкоди Альянсу в кіберпросторі.

Військові витрати

Країни-члени НАТО вирішили збільшувати витрати на оборону і безпеку, домовилися укріплювати та модернізувати структуру сил Альянсу, щоб задовольнити потреби у стримуванні та обороні.

Так, очікується, що 10 членів НАТО цьогоріч витратять на оборону 2% свого ВВП або більше.

Відносини з Росією

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що відносини Альянсу з Росією наразі перебувають на найнижчому рівні після холодної війни.

Оскільки агресивні дії РФ впливають на безпеку НАТО. Тому Північноатлантичний альянс дотримуватиметься своєї стратегії у відносинах з Росією, яка полягає у стримуванні і діалозі.

Також НАТО планує стежити за проведенням майбутніх спільних російсько-білоруських навчань Захід-2021, які пройдуть у вересні цього року.

Ситуація в Білорусі

Члени НАТО не оминули увагою і ситуацію в Білорусі. Вони підтримали незалежне розслідування Міжнародною організацією цивільної авіації (ІКАО) примусової посадки літака Ryanair у Мінську.

Також країни-учасниці Північноатлантичного альянсу висловили стурбованість через затримання опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича. Вони назвали це загрозою для цивільної безпеки та запереченням свободи преси.

Нова стратегія НАТО

Як і очікувалося, лідери країн НАТО доручили генеральному секретарю Єнсу Столтенбергу розробити стратегію Альянсу на період до 2030 року. Її планують затвердити на майбутньому саміті, який пройде в Іспанії.

Документ повинен стати відповіддю на нові глобальні виклики у сфері політики безпеки.

Джерело: НАТО