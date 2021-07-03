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Дмитро Кудрявцев |

Зливи в Японії спровокували сходження зсуву

Оползень

Через проливні дощі в японській префектурі Сідзуока на місто Атамі зійшов селевий потік.

В результаті стихійного лиха без вісті пропали щонайменше 20 осіб, ще двоє доставлені в лікарні з різними травмами.

Зсуви знесли кілька будинків, ще близько десятка знаходяться було поховано під шаром ґрунту. У місті відсутнє електропостачання, ведуться роботи по його відновленню.

На місце трагедії відправлені бригади аварійного реагування Армії самооборони Японії. На місці події працюють понад 100 правоохоронців.

Прем’єр-міністр країни Йосіхіде Суга зібрав оперативну групу з реагування на надзвичайні ситуації.

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За даними місцевих ЗМІ, всього за два дні рівень опадів в регіоні перевищив середньомісячний рівень.

Джерело: NHK

Фото: Depositphotos

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