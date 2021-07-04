Сотні афганських військових втекли від наступу талібів до Таджикистану

Більше 300 військовослужбовців збройних сил Афганістану самовільно залишили свої позиції та перейшли через кордон з Таджикистаном.

Як повідомляють в прикордонній службі країни, причиною дезертирства став наступ бойовиків терористичної організації Талібан.

Це вже третій випадок втечі афганських військових в Таджикистан за останні два тижні.

За даними таджицької прикордонної служби, ситуація особливо ускладнилася після захоплення талібами кількох сіл та прикордонного посту в афганській провінції Бадахшан.

Нагадаємо, на початку червня 11 мирних мешканців загинули в результаті підриву їхнього автомобіля на міні, яку заклали бойовики Талібану.

Вибух прогримів за кілька годин до зустрічі лідерів талібів і офіційних представників ООН в Катарі.

Самі терористи відповідальність за загибель мирного населення на себе не взяли.