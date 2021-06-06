В Афганістані авто підірвалося на міні – серед загиблих є діти

У північних регіонах Афганістану автомобіль підірвався на міні. Щонайменше загинуло 11 мирних жителів, серед них троє дітей.

Представники місцевого уряду звинувачують Талібан в установці мін. Водночас жодне угрупування, серед яких Талібан, не взяло на себе відповідальність за те, що трапилося.

Вибух стався за декілька годин до зустрічі лідерів талібів та офіційних представників ООН у Катарі.

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На зустрічі сторони планували обговорити мирний процес, безпеку дипломатів та людей, які працюють на гуманітарні агентства в Афганістані.

Вибух у мечеті

У середині травня трапився вибух у мечеті Афганістану. Це сталося у столиці країни – місті Кабул. Щонайменше через вибух загинуло 12 людей, ще 15 осіб отримали поранення.

Місцева влада зазначає, що в той час у мечеті проходила п’ятнична молитва. Також через вибух загинув імам мечеті – муфтій Нуман. Правоохоронці припускають, що бомбу заклали всередині будівлі.

Джерело: Usnews