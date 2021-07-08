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Софія Зінов'єва |

Covid-штам Дельта став домінуючим у США та Німеччині

темношкіра жінка у масці

Агресивний штам коронавірусу Дельта, що походить із Індії, став домінуючим у Сполучених Штатах та Федеральній республіці Німеччина.

Згідно з даними Інституту вірусології імені Роберта Коха, з кінця червня частка поширення індійського штаму в Німеччині становить 59%.

На даний момент Дельта за поширеністю витіснив штам Альфа, тепер йому належить близько третини усіх заражень.

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань США, мутація Дельта стала домінуючою на території країни, а частка її поширення становить понад 51%.

Президент США Джо Байден напередодні закликав молодь вакцинуватись якомога швидше, адже Covid-штам Дельта поширюється в декілька разів швидше, ніж інші.

Штам коронавірусу Дельта

Від основного, батьківського штаму, Дельта відрізняється додатковою мутацією в білку шипа вірусу, який дає змогу інфікувати здорові клітини.

Дельта характеризується підвищеною заразністю та більш важким перебігом хвороби.

Детальніше про мутацію Дельта та її особливості, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: NBC 

Фото: Pexels

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