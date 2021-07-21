Три президенти, десять прем’єр-міністрів та один король були потенційними об’єктами для стеження за допомогою шпигунської програми Pegasus.

У списку номерів телефонів людей, за якими могли шпигувати, були контакти очільника Франції Еммануеля Макрона, Іраку – Бархама Саліха та ПАР – Сиріла Рамафоса.

Є в ньому прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан, Єгипту – Мустафа Мадбулі та Марокко – Саад Еддін Ель-Отмані.

А також семеро вже колишніх очільників уряду, які на час потрапляння до списку ще обіймали посади. Це прем’єр-міністр Ємену Ахмед Обейд бен Дагр, Лівану – Саад Харірі, Уганди – Рухакана Ругунда, Франції – Едуар Філіпп, Казахстану – Бакитжан Сагінтаєв, Алжиру – Нуреддин Бедуї та Бельгії – Шарль Мішель.

Був потенційним об’єктом для стеження і король Марокко Мохаммед VI.

Судово-медична експертиза лабораторії безпеки Amnesty виявила, що до 37 із 67 смартфонів, номери яких були в списку, програма Pegasus успішно проникла або мала ознаки спроб проникнення.

Дослідження лабораторії встановило, що багато телефонів мали ознаки або спроби зараження після хвилини або навіть секунди після того, як номери з’явилися в списку.

Позиція NSO

Розробник програми Pegasus – ізраїльська компанія NSO – заперечує причетність до стеження за високопосадовцями.

Компанія повідомляє про те, що має 60 клієнтів серед урядових установ у 40 країнах. І в кожному випадку об’єктами стеження за допомогою програмного забезпечення повинні стати терористи та злочинці (педофіли, наркобарони, торговці людьми тощо).

NSO заявляє, що спеціально забороняє орієнтуватись на законослухняних громадян, зокрема державних службовців, які виконують свої посадові обов’язки.

Крім того, ізраїльська компанія підтвердила, що принаймні троє осіб – президент Франції Еммануель Макрон, король Мохаммед VI та гендиректор ВООЗ Тедрос Гебреїсус – не є й ніколи не були цілями або вибраними як цілі клієнтів групи NSO.

Те ж саме вони заявили й про всіх французьких та бельгійських урядовців чи дипломатів, які згадані в списку.

– Список із 50 тис. номерів, що просочився, не є списком номерів, відібраних для стеження за допомогою Pegasus. Це список номерів, які кожен може шукати в системі з відкритим кодом з інших причин. Той факт, що в цьому списку є номер, жодним чином не свідчить про те, що він був обраний для стеження, – повідомляє адвокат NSO Томас Клер.

Хто в списку

Загалом у списку були номери телефонів понад 600 урядовців та політиків з 34 країн.

На додаток до країн, де з’явилися номери телефонів вищих керівників, були контакти чиновників в Афганістані, Азербайджані, Бахрейні, Бутані, Китаї, Конго, Єгипті, Угорщині, Індії, Ірані, Казахстані, Кувейті, Малі, Мексиці, Непалі, Катарі, Руанді, Саудівській Аравії, Того, Туреччині, Об’єднаних Арабських Еміратах, Великій Британії та США.

Згідно з маркетинговими матеріалами NSO, Pegasus призначений для збору файлів, фотографій, журналів дзвінків, записів про місцезнаходження, зв’язку та інших приватних даних зі смартфонів, активації камери та мікрофонів тощо.

Після повідомлення про стеження за високопосадовцями у Франції заявили про початок розслідування за вказаними фактами.

Інформація про те, що влада понад 10 країн стежила за журналістами та активістами за допомогою програми Pegasus, з’явилася після оприлюднення результатів розслідування журналістів передових світових видань спільно з правозахисними організаціями.

Їм вдалося отримати список із номерів телефонів людей, за якими, ймовірно, стежили. Серед них – 189 журналістів, політики різних рангів, військові, активісти, адвокати, правозахисники, керівники компаній тощо.

Серед них є імена вбитих журналістів або людей з їхнього оточення.

Встановлено, що шпигунську програму Pegasus використовували, зокрема, Азербайджан, ОАЕ, Індія, Казахстан, Мексика, Бахрейн, Марокко, Саудівська Аравія, Угорщина та Руанда.