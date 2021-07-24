Походження коронавірусу: ООН вимагає від Китаю співпрацювати з ВООЗ

Організація Об’єднаних Націй закликала владу Китаю співпрацювати з представниками Всесвітньої організації охорони здоров’я з розслідування причин появи коронавируса.

Про це заявив заступник офіційного представника генерального секретаря ООН Фархан Хак на брифінгу в п’ятницю, 23 липня.

– Ми залишаємо за ВООЗ повне керівництво в питанні про те, як проводиться це розслідування, – додав він.

Нагадаємо, у четвер, 22 липня, влада КНР відмовилися співпрацювати з представниками ВООЗ на другому етапі розслідування походження коронавірусу.

Як заявив заступник голови Державного комітету з питань гігієни та охорони здоров’я КНР Цзен Ісинь, запропонований план містить неприйнятні формулювання.

За його словами, документ нібито не поважає науку і суперечить здоровому глузду.