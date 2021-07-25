Індія постраждала від повеней, спричинених надмірними дощами. Щонайменше 136 осіб на території всієї країни загинули від стихії.

Зокрема неподалік від міста Мумбаї стався зсув ґрунту, який засипав більшу частину невеликого селища. Лише через це загинуло 27 жителів. Однак обвали, завдані негодою, зафіксували ще у дев’яти місцях.

Уряд висловлює занепокоєння, що через стихію може статися ще декілька зсувів ґрунту. Рятувальники евакуювали з небезпечних районів понад 90 тис. осіб.

Метеорологічний департамент прогнозує ще більші дощі. У деяких частинах західного узбережжя Індії за останню добу випало до 594 мм опадів. До слова, в Одесі під час нещодавньої повені випало 31 мм опадів.

Автодороги в Індії перекриті, транспорт не може їздити. Близько 100 населених пунктів і міст залишилися без електропостачання та питної води.

За словами місцевої влади, річки вийшли з берегів в південних штатах Карнатака та Телангана. З цих регіонів евакуювали жителів.