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Абрамова Юлія |

Таліби вбили пілота афганських ВПС і самі повідомили про це

Таліби вбили пілота афганських ВПС і самі повідомили про це

Пілот афганських ВПС був убитий в суботу в передмісті Кабула в результаті атаки бойовиків руху Талібан.

Прес-секретар талібів Забіхула Муджахід особисто заявив про те, що військового підірвали на автомобілі.

– Пілот вертольота Хамідулла Азімі був убитий в районі Базар Кала Чар Сук повіту Чахар Асяб в Кабулі сьогодні вранці. Він загинув в результаті вибуху, а його автомобіль був знищений, – йдеться в повідомленні представника талібів.

Льотчик був підірваний в своїй машині, куди підклали саморобний вибуховий пристрій.

Таліби останнім часом оголосили полювання на пілотів, тому що звинувачують їх у численні жертви в своїх рядах. За наявними даними, це вже п’ятий льотчик афганських ВПС, убитий бойовиками за останні кілька тижнів.

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Напередодні штаб ООН в Афганістані зазнав артилерійського обстрілу. Внаслідок атаки співробітники ООН не постраждали, однак місцевий поліцейський отримав поранення несумісне з життям.

Постраждали також ще кілька правоохоронців. Трагедія трапиласяу Гераті – одному з найбільших міст Афганістану, що розташований на північному заході.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Depositphotos

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