Сполучені Штати Америки більше не контролюють аеропорт Кабула та повітряний рух у ньому. Це підтвердили під час брифінгу у Пентагоні.

— Останній літак з американськими силами вилетів з Афганістану в понеділок, 31 серпня. Контроль повітряного простору та робота служб аеропорту недоступна. Це знаменує завершення виведення американських військ з Афганістану після 20-річної війни, в результаті якої загинуло майже 2,5 тис. американських військовослужбовців, – заявив під час брифінгу генерал морської піхоти та командувач Центрального командування США Кеннет МакКендзі.

Телеканал Al Jazeera з посиланням на джерела повідомив, що після того, як останній американський літак залишив повітряний простір аеропорту, летовище перейшло під контроль радикального угрупування Талібан.

30 серпня у Міноборони США заявили, що Вашингтон планує завершити евакуацію американських дипломатів та військових із Афганістану до опівночі 31 серпня.

Ще 23 серпня таліби заявили, що країни Заходу повинні завершити евакуацію своїх громадян із Кабула до останнього дня літа.

30 серпня радикальне угрупування Талібан розпочало наступ на непідконтрольну їй провінцію Панджшер в Афганістані. Таліби атакували там аванпост, але їхній напад вдалося відбити.

Водночас відомо, що таліби зсовують підкріплення до провінції і готуються до штурму постів. Раніше у провінції зникли інтернет та мобільний зв’язок.

Джерело: Al Jazeera