Представники радикального угрупування Талібан атакували аванпост у непідконтрольній їм провінції Панджшер в Афганістані.

Джерела телеканалу Tolo News повідомили, що напади талібів вдалося відбити, але сутички між сторонами тривають. Таліби зсовують підкріплення до провінції і готуються до штурму постів.

У Панджшері раніше зникли інтернет та мобільний зв’язок. Ймовірно, це сталося, щоб афганський віце-президент Амрулла Салех, який оголосив себе тимчасово виконуючим обов’язки президента країни, не зміг публікувати сповіщення у Twitter.

У провінції Панджшер організували супротив, до якого увійшли здебільшого місцеві чоловіки. Його очолив син лідера антиталібського Північного альянсу Ахмада Шаха Масуда – Ахмад Масуд. З його батьком жорстоко розправилися таліби 20 років тому.

Таліби розпочали широкомасштабний наступ на великі міста Афганістану з початку травня на тлі виведення з країни військових США та НАТО. Вони захопили всі великі міста, столицю та прикордонні переходи і контролюють більшу частину території країни.

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Президент Афганістану Ашраф Гані того ж дня залишив територію країни.

На тлі захоплення Кабула талібами люди почали брати штурмом міжнародний аеропорт столиці. 23 серпня таліби заявили, що країни Заходу повинні завершити евакуацію своїх громадян із Кабула до 31 серпня.

Увечері 26 серпня поблизу аеропорту Кабула стався вибух, відповідальність за який взяло на себе угруповання ІДІЛ-К.

Джерело: Tolo News