Північна Корея провела випробування своїх нових крилатих ракет великої дальності, повідомляють місцеві ЗМІ.
За даними агентств, розробка нового озброєння тривала два роки, а випробування пройшли на вихідних і виявились успішними.
Інформаційне агентство КНДР ЦТАК називає ці ракети стратегічною зброєю, що має вкрай важливе значення.
– Успішно проведені ретельні випробування компонентів ракети, безліч тестів двигуна, різні льотні випробування, тести систем контролю та управління, тести потужності боєголовки, а також – інші випробування, – пише ЦТАК.
Інші ЗМІ повідомляють, що під час випробувань ракети пролетіли 1,5 тис. км і впали у територіальні води.
Таємний парад в КНДР
За інформацією південнокорейських ЗМІ, 10 вересня у Північній Кореї мав відбутися таємний військовий парад за участі понад 10 тис. військових.
Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї переконаний, що парад могли провести вночі, для уникнення зайвих очей.
9 вересня вибрали тому, що цей день є датою заснування Корейської народно-демократичної республіки.
Джерело: ЦТАК