Північна Корея провела випробування своїх нових крилатих ракет великої дальності, повідомляють місцеві ЗМІ.

За даними агентств, розробка нового озброєння тривала два роки, а випробування пройшли на вихідних і виявились успішними.

Інформаційне агентство КНДР ЦТАК називає ці ракети стратегічною зброєю, що має вкрай важливе значення.

– Успішно проведені ретельні випробування компонентів ракети, безліч тестів двигуна, різні льотні випробування, тести систем контролю та управління, тести потужності боєголовки, а також – інші випробування, – пише ЦТАК.

Інші ЗМІ повідомляють, що під час випробувань ракети пролетіли 1,5 тис. км і впали у територіальні води.

Таємний парад в КНДР

За інформацією південнокорейських ЗМІ, 10 вересня у Північній Кореї мав відбутися таємний військовий парад за участі понад 10 тис. військових.

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї переконаний, що парад могли провести вночі, для уникнення зайвих очей.

9 вересня вибрали тому, що цей день є датою заснування Корейської народно-демократичної республіки.

Джерело: ЦТАК