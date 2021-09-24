У Португалії скасовують більшість карантинних обмежень

Влада Португалії вирішила скасувати більшість карантинних обмежень. Відповідне рішення набуває чинності в країні з 1 жовтня.

Як пише видання The Guardian, із обмежень в країні залишається обов’язковим носіння захисних масок у громадському транспорті, на великих заходах, у будинках для людей похилого віку, лікарнях, ТЦ та гіпермаркетах.

За словами прем’єр-міністра Португалії Антоніу Коштаї, ці правила, що надалі діятимуть в країні будуть на відповідальності громадян.

Станом на сьогодні у країні вакциновано понад 8,5 млн осіб. Це становить 83,4% від усього населення.

Таким чином з наступного місяця в Португалії відновлять роботу нічних клубів і барів. Але відвідувачам потрібно мати при собі сертифікати про вакцинацію або ж негативний тест на коронавірус.

Із 26 липня країна відкрила свої кордони для низки країн, зокрема для України.

Водночас Україна з 23 вересня перейшла в жовту зону карантину. Це означає, що на всій території країни діятимуть певні обмеження, які стосуються роботи закладів культури, транспорту тощо.

Але, згідно з новими правилами карантину, дозволено низку послаблень для людей, які отримали одну чи дві дози щеплення та мають для підтвердження цього факту міжнародне свідоцтво або Covid-сертифікат.

Детальніше про жовту зону карантину в Україні та які обмеження вона передбачає – у матеріалі Фактів ICTV.