Із 23 вересня вся Україна перейшла в жовту зону епідемічної небезпеки. Під карантинні обмеження потраплятимуть учасники масових заходів і відвідувачі закладів культури. Але є винятки для вакцинованих громадян.

13 вересня Кабмін ухвалив нові правила карантину, згідно з якими дозволено низку послаблень для людей, які отримали одну чи дві дози Covid-щеплення.

Що передбачає жовта зона карантину, які заклади закриють і які є привілеї для вакцинованих – у матеріалі Фактів ICTV.

Як працюватимуть школи, садочки та ВНЗ

Відповідно до нових карантинних обмежень освітні заклади зможуть працювати у офлайн-режимі за умови, якщо щонайменше 80% працівників вакциновані хоча б однією дозою. Для підтвердження цього факту приймаються міжнародні свідоцтва та Covid-сертифікати.

Там, де рівень щеплення викладачів нижчий за 80%, навчальні заклади закриють на карантин.

Відзначимо, що у 22 школах Чернівецької області вакцинувалося 100% працівників. Таким чином, освітні заклади зможуть працювати навіть у разі переходу до червоної зони.

У Київській області станом на 17 вересня 5 350 шкіл із понад 14 тис. відповідають карантинним вимогам. А от на Львівщині – лише 165 шкіл.

Як працюватиме транспорт

Громадський транспорт у жовтій зоні працюватиме без обмежень, у звичайному режимі.

Водночас обов’язково потрібно бути в масках та дотримуватися соціальної дистанції.

Як працюватимуть заклади культури та харчування

Обмеження жовтої зони традиційно передбачають дотримання безпечної дистанції 1,5 м у громадських місцях та маскового режиму. У жовтій зоні діють такі карантинні правила:

кінотеатри та інші заклади культури можуть працювати із заповненістю залів до 50% місць;

заборонено проводити масові заходи, якщо на одну людину нема щонайменше 4 кв. м території;

у спортивних та фітнес-залах заповненість не повинна становити більше як одну людину на 10 кв. м;

у закладі громадського харчування за столиком має перебувати не більше чотирьох осіб, а відстань між столами повинна бути щонайменше 1,5 м.

Бонуси для вакцинованих

Згідно з новими правилами карантину, обмеження жовтої зони не діятимуть, якщо всі відвідувачі та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників закладів культури та харчування мають хоча б одне щеплення або діючий результат ПЛР або експрес-тесту, термін якого 72 години.

На підтвердження, що відвідувачі та працівники закладів мають одне чи два щеплення, у Кабміні запропонували зробити два типи Covid-сертифікатів – жовті та зелені. Жовтий свідчить про одне щеплення, негативний ПЛР-тест або одужання від коронавірусу, а зелений – про повний курс вакцинації.

Також за наявності жовтого чи зеленого сертифіката людина може не проходити самоізоляцію після перетину кордону.

21 вересня Державна комісія з ТЕБ та НС встановила жовтий епідемічний рівень на всій території України, починаючи з четверга. Таке рішення ухвалили через погіршення Covid-ситуації у країні.

Протягом минулого тижня в Україні дві доби поспіль фіксували понад 6 тис. випадків інфікування. Це вперше за кілька місяців.