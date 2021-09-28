Північна Корея у вівторок, 28 вересня, запустила принаймні один невпізнаний снаряд у бік Японського моря. Про це інформує Об’єднаний комітет начальників штабів КНДР (JCS).

За даними JCS, снаряд випустили в Японське море з внутрішнього району країни на схід близько 00.40 за київським часом.

Наразі невідомо, чи було це балістичною ракетою, скільки загалом снарядів випущено, де відбувся запуск і наскільки далеко.

Розвідувальні органи КНДР та США зараз аналізують запуск для отримання усіх подробиць.

Якщо буде підтверджено, що це балістична ракета, то це стане третім таким пуском у 2021 році, та шостим випробуванням зброї.

Відзначимо, що Північній Кореї заборонена будь-яка діяльність з балістичними ракетами відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН.

Однак Пхеньян заявляв, що вона спрямована нібито на посилення самооборони від загроз з боку Південної Кореї і США.

15 вересня КНДР запустила дві балістичні ракети у бік Японського моря. Вони були випущені із центральних регіонів Корейської народної демократичної республіки.

Напередодні, 13 вересня, КНДР провела випробування своїх нових крилатих балістичних ракет великої дальності.

Державні інформаційні агентства Північної Кореї зазначають, що ці ракети є стратегічною зброєю, яка має вкрай важливе значення.

Джерело: Yonhap News Agency