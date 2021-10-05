Pandora Papers: у Чехії проведуть розслідування щодо прем'єра Бабіша через дані про офшори

Прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш виявився фігурантом Pandora Papers – бази документів, які стосуються проведення офшорних фінансових операцій. Через це чеські правоохоронці проведуть розслідування щодо політика.

Що відомо про “досьє” на Бабіша та розслідування – читайте в матеріалі.

Що таке Pandora Papers?

Pandora Papers – це велика база документів про офшорні операції, що потрапила в розпорядження Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ).

Серія розслідувань, присвячених офшорним активам відомих людей з усього світу (понад 200 країн і територій), була оприлюднена 3 жовтня цього року.

Загалом йдеться про обсяг даних розміром 2,94 терабайти (або ж про 11,9 млн записів).

До їх дослідження були залучені понад 600 журналістів із 150 засобів масової інформації в 117 країнах світу.

Серед фігурантів Pandora Papers є більш ніж 330 політиків та 130 мільярдерів зі списку Forbes, а також знаменитості, члени королівських сімей тощо.

Фігурантом одного з розслідувань став і прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш.

Що сказано в Pandora Papers про Бабіша?

Журналісти-розслідувачі із посиланням на отримані конфіденційні документи повідомляють, що в 2009 році Андрій Бабіш використав офшорні компанії для купівлі елітної нерухомості на Лазурному березі Франції. Загалом через ці компанії було переведено 22 млн доларів.

Йдеться про придбання 16 об’єктів нерухомості. Серед них був замок Chateau Bigaud з 5 спальнями, більярдною кімнатою, кінотеатром, тренажерним залом з душем, сауною, що розташований на території площею 9,4 акра (понад 3,6 га).

Операція була проведена таємно, Бабіш не оприлюднював дані про своє право власності на французьку нерухомість.

За даними журналістів, станом на січень замок все ще належав дочірньому підприємству однієї з чеських компаній, яку пов’язують із Бабішем.

– Купівля Chateau Bigaud різко контрастує з ретельно культивованим іміджем Бабіша як прем’єр-міністра, котрий очолив жорсткі заходи проти ухилення від сплати податків у рамках зусиль з відновлення фінансового благополуччя країни. Це також демонструє, як офшорна система може допомогти державним чиновникам уникнути громадського контролю, – зазначають журналісти.

Реакція Бабіша та правоохоронців

Андрій Бабіш не захотів прокоментувати журналістам-розслідувачам факт придбання нерухомості.

Проте згодом політик в ефірі одного з чеських каналів все ж зізнався, що придбав 16 об’єктів нерухомості у Франції за майже 400 млн крон.

Бабіш визнав, що процедура придбання через офшорні компанії не підходить для політиків. Однак він стверджує, що на той час начебто не займався політикою.

– Це була рекомендація агентства нерухомості. Вони рекомендували купувати її через адвоката. В цьому немає нічого протизаконного, – запевнив прем’єр Чехії.

Водночас він наполягає, що станом на сьогодні не володіє нерухомістю у Франції або ж офшорними компаніями.

Бабіш назвав публікацію журналістів-розслідувачів спробою очорнити його перед парламентськими виборами, які відбудуться в Чехії уже в цю п’ятницю і суботу (8 і 9 жовтня). Лідер сформованого унаслідок виборів уряду стане наступним прем’єром країни.

Тим часом в поліції Чехії повідомили, що розпочнуть розслідування фактів, викладених у Pandora Papers.

Там зазначили, що проведуть розслідування не лише щодо прем’єра Бабіша, але і щодо всіх громадян Чехії, які фігурують у документах про офшори.

– Національний центр з боротьби із організованою злочинністю проведе розслідування не лише щодо прем’єр-міністра Чеської Республіки, а й усіх громадян Чехії, які згадуються у цій “справі”, – зазначається в повідомленні.

Правоохоронці уточнили, що наразі не будуть надавати більше інформації.

Джерело: International Consortium of Investigative Journalists, Novinky, Поліція Чехії