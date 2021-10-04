Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова відреагувала на розслідування Pandora Papers щодо справи ПриватБанку.

За її словами, викладені дані про офшори та відмивання грошей не стали сюрпризом для працівників правоохоронної системи.

Також Венедіктова висловила сумнів у достовірності матеріалу. Генеральний прокурор наголосила, що її зачепив сюжет Слідство. Інфо, яке працювало над розслідуванням Pandora Papers від України.

На думку Венедіктової, у сюжеті натякають на те, що Офіс генерального прокурора гальмує справу ПриватБанку.

– Так, прямо про це в сюжеті не сказано, але запах легко вловлюється. Рішуче заявляю, що манера, в якій підноситься цей натяк на нашу бездіяльність – чиста спекуляція.

Вона зауважила, що саме вона зрушила розслідування з “мертвої точки” і зіткнулася з багатьма складнощами. Також Венедіктова спростувала витік інформації з ОГУ щодо повідомлення про підозру одному з фігурантів справи.

Генеральний прокурор закликала Слідство. Інфо виправити дані про те, що Генеральна прокуратура проігнорувала запит журналістів, адже їм відповіли, що запитувана інформація була закритою через слідство.

Pandora Papers – це масштабний витік конфіденційних документів, опублікований великою групою журналістів. Розслідування викриває приховані активи, угоди та статки відомих політиків, бізнесменів та інших впливових осіб.

У розслідуванні Pandora Papers, зокрема, йдеться про схеми виведення коштів з ПриватБанку.

Джерело: Ірина Венедіктова