У Чилі президенту хочуть оголосити імпічмент через Pandora Papers

У Чилі депутати від опозиції збираються висунути на розгляд уряду запитання про імпічмент президента країни Себастьяна Піньєри. Це сталося після того, як чилійський лідер став одним із фігурантів Pandora Papers.

Масштабне розслідування міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) розкрило, що сім’я Піньєри продала свою частку акцій гірничодобувної компанії Minera Dominga у 2010 році сім’ї бізнесмена Карлоса Делано. Частина угоди була проведена через офшор на Британських Віргінських островах.

Платіж цієї угоди було розбито на три внески. Останню частину коштів Піньєра отримав лише після того, як уряд відмовився визнавати територію, де розташована копальня, заповідною зоною.

У Чилі копальні Minera Dominga розташовані поруч із Національним заповідником пінгвінів Гумбольдта.

Прес-служба президента Чилі після оприлюднення документів Pandora Papers спростувала участь Піньєри в офшорних угодах.

— Вищезгадані події, що стосуються продажу копальні Dominga, вже були ретельно розслідувані Генеральною прокуратурою і судами у 2017 році, і прокуратура рекомендувала закрити справу через відсутність складу злочину, відповідності закону і неучасть президента Себастьяна Піньєри у згаданій операції, – йдеться в заяві.

Доповідь Pandora Papers опублікував Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ). У ньому міститься 11,9 млн конфіденційних документів, пов’язаних із функціонуванням найбільш популярних офшорних зон у світі.

В аналізі документів брали участь понад 600 журналістів з 150 медійних організацій, зокрема BBC, The Washington Post, Le Monde тощо.

Джерело: Biobio