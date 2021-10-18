В Іспанії перекинувся човен з мігрантами: 12 людей зникли безвісти

На півдні Іспанії перекинувся човен з мігрантами під час спроби переходу з Алжиру. За повідомленням місцевої берегової охорони, під час аварії 12 людей зникли безвісти.

Однак двох людей вдалося врятувати. Операцію розпочали після того, як норвезький парусник підібрав мігранта з Алжиру біля узбережжя провінції Альмерія.

Після того як до цієї місцевості відправили вертоліт, у морі помітили ще одного мігранта та врятували його. За їхніми словами, на минулому тижні вони та ще 12 людей сіли на борт з пляжу в Алжирі. Однак човен перевернувся після того, як двигун зламався.

Нещодавно в Іспанії стався ще один схожий випадок. У четвер, 14 жовтня, біля мису Трафальгар перекинувся ще один човен з мігрантами.

Двох чоловіків знайшли живими на борту судна, жінку врятували у морі. Після аварії виявили тіла дев’яти людей, ще 16 осіб зникли безвісти.

Іспанія – одна з проміжних країн на шляху в Європу для мігрантів, які виїжджають з території Північної Африки.

За даними Міністерства внутрішніх справ, за період з січня до вересня в Іспанію, на Балеарські та Канарські острови прибуло понад 27 тис. осіб. За той же період у 2020 році їх було на 54% менше.

Джерело: Le Figaro