ДТП у горі Гостра – подробиці ДТП події на Закарпатті

На горі Гостра Закарпатської області перекинувся автомобіль, в якому перебувало двоє туристів. Водій хотів заїхати на вершину, проте не впорався з керуванням на крутому підйомі.

Унаслідок цього джип перекинувся та покотився з гори вниз приблизно на 150 м. Двоє чоловіків 1983 та 1966 років народження постраждали.

Водія майже одразу викинуло з транспортного засобу. За попередніми даними, у пасажира авто може бути перелом хребта.

Чоловіка зафіксували на жорстких ношах та з водієм транспортували до села Пашківці, де передали бригаді швидкої медичної допомоги та перевезли до Воловецької центральної лікарні.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, постраждалі чоловіки – мешканці Ужгородського району на Закарпатті. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Національна поліція оприлюднила статистику ДТП, які сталися з початку 2021 року. Станом на 31 серпня, на території України сталося понад 120 тис. аварій, унаслідок яких загинули понад 1,9 тис. людей та ще понад 19,3 тис. громадян постраждали.

Рятувальна служба закликає українців дотримуватися правил дорожнього руху та бути обережними під час керування транспортними засобами.