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Марія Степанюк |

У Чорне море прямує флагман Шостого флоту США

USS Mount Whitney

У Чорне море прямує флагман Військово-морских сил США USS Mount Whitney. Про це у понеділок, 1 листопада, повідомив Шостий оперативний флот США.

— Флагман Шостого флоту USS Mount Whitney (LCC 20) розпочав свій північний транзит у Чорне море для співпраці із нашими союзниками та партнерами НАТО у регіоні, – йдеться у повідомленні.

Це судно опікуватиметься безпекою та стабільністю у регіоні.

Шостий флот — це оперативний флот американських військово-морських сил, що дислокується у Середземному морі. Судно Mount Whitney є флагманом Шостого флоту.

30 жовтня командування Шостого флоту Військово-морських сил США повідомило, що у Чорне море прямує американський ракетний есмінець USS Porter (DDG78).

Минулого року USS Porter брав участь у міжнародних військових навчаннях Sea Breeze-2020 під егідою України та США.

Фото: U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet

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