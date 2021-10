У Чорне море прямує ракетний есмінець Військово-морських сил США

У Чорне море прямує американський ракетний есмінець USS Porter (DDG78). Цю інформацію підтвердило командування Шостого флоту Військово-морських сил США.

Минулого року USS Porter вже брав участь у міжнародних військових навчаннях Sea Breeze 2020 під егідою України та США.

BREAKING: #USSPorter (DDG 78) began its northbound transit to the #BlackSea to operate with our @NATO Allies & partners in the region! #PowerForPeace #StrongerTogether pic.twitter.com/TSP5kg9FLE

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) October 29, 2021