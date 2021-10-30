У Чорне море прямує ракетний есмінець Військово-морських сил США

У Чорне море прямує американський ракетний есмінець USS Porter (DDG78). Цю інформацію підтвердило командування Шостого флоту Військово-морських сил США.

Минулого року USS Porter вже брав участь у міжнародних військових навчаннях Sea Breeze 2020 під егідою України та США.

– USS Porter (DDG 78) розпочав північний транзит у Чорне море, щоб працювати із союзниками та партнерами НАТО в регіоні, – повідомило командування у Twitter.

Тим часом російські ЗМІ з посиланням на Центр управління оборони РФ заявили, що за американським есмінцем слідкує Чорноморський флот Росії.

У Чорне море час від часу заходять міжнародні кораблі. Так, у червні цього року це були два військові кораблі НАТО – британський есмінець HMS Defender D36 та нідерландський фрегат HNMLS Eversten F805.

А з 28 червня по 10 липня в Чорному морі проходили міжнародні військові навчання Sea Breeze. Тоді у них взяла участь рекордна кількість учасників. Було задіяно близько 30 кораблів, 30 літаків і до 5 тис. військових.

Фото: Шостий флот Військово-морських сил США