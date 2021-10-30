У Чорне море прямує ракетний есмінець Військово-морських сил США

У Чорне море прямує американський ракетний есмінець USS Porter (DDG78). Цю інформацію підтвердило командування Шостого флоту Військово-морських сил США.
Минулого року USS Porter вже брав участь у міжнародних військових навчаннях Sea Breeze 2020 під егідою України та США.
– USS Porter (DDG 78) розпочав північний транзит у Чорне море, щоб працювати із союзниками та партнерами НАТО в регіоні, – повідомило командування у Twitter.
BREAKING: #USSPorter (DDG 78) began its northbound transit to the #BlackSea to operate with our @NATO Allies & partners in the region! #PowerForPeace #StrongerTogether pic.twitter.com/TSP5kg9FLE
— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) October 29, 2021
Тим часом російські ЗМІ з посиланням на Центр управління оборони РФ заявили, що за американським есмінцем слідкує Чорноморський флот Росії.
У Чорне море час від часу заходять міжнародні кораблі. Так, у червні цього року це були два військові кораблі НАТО – британський есмінець HMS Defender D36 та нідерландський фрегат HNMLS Eversten F805.
А з 28 червня по 10 липня в Чорному морі проходили міжнародні військові навчання Sea Breeze. Тоді у них взяла участь рекордна кількість учасників. Було задіяно близько 30 кораблів, 30 літаків і до 5 тис. військових.