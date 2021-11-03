У Польщі 30-річна вагітна жінка на ім’я Ізабела померла внаслідок септичного шоку на 22-му тижні вагітності. Її смерть настала ще у вересні, але деталі були оприлюднені лише у п’ятницю.

Саме це спричинило у Варшаві, Кракові та інших містах нові протести. Смерть вагітної ще раз привернула увагу громадськості до посилення польського законодавства про аборти.

Fanatycy, precz od kobiet!#anijednejwiecej

Warszawianki i warszawiacy przynoszą znicze, aby upamietnić ofiarę bestialskiego prawa antyaborcyjnego. pic.twitter.com/lDhtk4UIBx — Dorota Łoboda (@DorotaLoboda) November 1, 2021

За словами адвоката сім’ї, лікарі не зробили аборт, хоча у жінки помер плід. Після цього у неї почався септичний шок, і через 24 години вона померла. У неї лишилися чоловік та донька.

Адвокат сім’ї загиблої жінки повідомив, що жінка зв’язувалася з родичами і розповіла, що лікарі не стали переривати вагітність, а вирішили вичікувати. Вони утримувалися від екстреного аборту до смерті плода.

Захист наголошує на тому, що медики діяли відповідно до нових законів. Влада Польщі заборонила проводити аборт у разі невиліковної хвороби плода до його загибелі. Водночас переривати вагітність припустимо, якщо є загроза життю та здоров’ю матері.

Активісти за репродуктивні права кажуть, що вона перша людина, яка померла внаслідок нещодавнього обмеження польського закону про аборти. Деякі прихильники нових обмежень на аборти заявили, що немає впевненості, що саме це призвело до смерті жінки, і звинуватили активістів за права жінок у використанні ситуації.

До запровадження нового обмеження жінки в Польщі могли робити аборт лише в трьох випадках: якщо вагітність сталася внаслідок зґвалтування; якщо життя жінки під загрозою; або у разі серйозних деформацій плода. Але Конституційний трибунал під впливом консервативної правлячої партії Польщі минулого року постановив, що аборти через вроджені вади не є конституційними.

Lobby Pro-Piekło Kobiet wnosi do Sejmu projekt ustawy zrównującej każdy przypadek aborcji z zabójstwem. PiS chce mieć setki tysięcy protestujących na ulicach, to będzie miał! #StrajkKobiet pic.twitter.com/JfCBgE1yau — Don Padrino (@Padrino0022) November 3, 2021

Правозахисники кажуть, що лікарі в Польщі тепер чекають, доки плід, у якого немає шансів вижити, помре в утробі матері, щоби зробити аборт.

Лікарня, де померла жінка, опублікувала у вівторок заяву, в якій стверджується, що вони “об’єдналися у болі” з її близькими та іншими, які оплакують її, і наполягає, що персонал зробив усе, щоб врятувати жінку та її плід.

У лікарні додали, що прокуратура розслідує справу, але стверджують, що “всі медичні рішення були прийняті з урахуванням законодавчих положень та стандартів поведінки, що діють у Польщі”.

Заборона на аборти у Польщі

У 2020 році влада Польщі з ініціативи консервативної партії заборонила робити аборти, якщо плід розвивається з патологіями. Хоча раніше з цієї причини переривали вагітність у 98% випадків.

У лютому 2021 року представники консервативної католицької партії запропонували створити спеціальні місця для підтримки вагітних жінок, котрі змушені народжувати дитину з патологією після введеного у країні закону про заборону абортів. Такі заклади пропонували назвати “кімнатами для сліз”.

У листопаді 2021 року до парламенту надійшов законопроект, який передбачає до 25 років позбавлення волі за порушення закону про аборти, а за обтяжливих обставин — аж до довічного ув’язнення.