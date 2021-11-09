Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявляє, що його перевели до тюремної лікарні в Глдані обманом.

– Мене обманним шляхом привезли сюди після того, як оголосили, що переведуть до звичайної міської поліклініки. Скасували зустріч із моїми лікарями, зустріч із мамою та дітьми, – йдеться у зверненні від імені Саакашвілі на його сторінці в Facebook.

Екс-президент зауважує, що коли його проводили через секцію із в’язнями, там зчинився галас.

– Один зі співробітників в’язниці, мабуть, начальник, заявив мені: Ось, пташка, ти в наших руках. І почав мене ображати. Я спитав його ім’я, але мені не сказали, – наголошує Міхеіл Саакашвілі.

За його словами, співробітники почали його вивозити без попередження.

– Незважаючи на категоричну відмову, мене витягли з машини, повалили на землю і кілька разів ударили по шиї. Мене тягли за волосся, і я, звичайно, чинив опір, так само, як у палаті, коли до мене підійшов якийсь невизначено кримінальний медичний персонал, і я справді відштовхнув його, бо вони почали вводити мені щось без мого дозволу. Моя реакція була викликана стресом після цього насильства й жорстокого поводження. Усі вони діяли як справжні злочинці, – зазначає він.

Колишній президент Грузії наголошує, що “в його камері постійно чути крики та голоси злочинців”.

– Я відмовляюся від будь-якого медичного втручання. Я не співпрацюю із медперсоналом. Я зустрінуся тільки зі своїм особистим лікарем. Метою мого переведення сюди однозначно є моє фізичне знищення за вказівкою Путіна, – пише Саакашвілі.

Після суспільного резонансу пенітенціарна служба Грузії опублікувала відео, як Саакашвілі покидає тюрму.

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Про те, що колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі перевели з міста Руставі до тюремної лікарні у Глдані, 8 листопада повідомила нардеп Єлизавета Ясько, про стосунки з якою Саакашвілі заявив у жовтні.

Вона додала, що його переміщення не було погоджено із родичами та адвокатами.

Міхеіла Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня, куди він повернувся вперше з 2013 року.

Того ж дня на знак протесту проти обвинувачення політик оголосив голодування.

За десять днів лікар Міхеіла Саакашвілі повідомив про погіршення стану його здоров’я. Медик заявив, що Саакашвілі має рідкісне спадкове генетичне захворювання крові, за якого голодування є небезпечним.

27 жовтня Міхеіла Саакашвілі в лікарні відвідала український омбудсмен Людмила Денісова.

3 листопада уповноважена з прав людини зустрілася з матір’ю Саакашвілі Гіулі Аласанією, його українським адвокатом Євгеном Грушовцем та народним депутатом України Єлизаветою Ясько.

Мати політика зазначила, що її син за понад місяць голодування втратив 20 кг ваги.

5 листопада лікар екс-президента Ніко Кіпшидзе заявив про скликання екстреного консиліуму через погіршення стану здоров’я Саакашвілі.

Джерело: Mikheil Saakashvili