9 листопада Євросоюз виключив Україну зі списку країн зеленої зони. Очевидно, що тепер українцям буде важче пострапити до європейських країн.

– Після розгляду рекомендацій щодо поступового скасування тимчасових обмежень на несуттєві поїздки до ЄС, Єврорада оновила список країн, особливих адміністративних регіонів та інших утворень, для яких слід зняти обмеження на поїздки. Зокрема, зі списку було виключено Сінгапур та Україну, – йдеться у повідомленні Євроради.

Це означає введення тимчасових обмежень на необов’язкові поїздки до ЄС із країн, яких немає у зеленому списку. Проте це лише рекомендація, і країни-члени Євросоюзу можуть скасувати ці обмеження для повністю вакцинованих мандрівників.

Цей перелік переглядається кожні два тижні і в залежності від епідемічної ситуації оновлюється.

Про те, що Україну вилучать із зеленого списку ЄС для подорожей, стало відомо ще 5 листопада. Причиною стало погіршення епідемічної ситуації з Covid-19.

Тоді міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що після того, як Європейський Союз виключить Україну із зеленого списку безпечних для подорожей країн, тотального закриття кордонів для українців не буде.

За його словами, це лише рекомендація, тому рішення про те, чи дозволяти в’їзд українцям, кожна країна ЄС ухвалюватиме самостійно.

Джерело: Єврорада