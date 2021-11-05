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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Тотального закриття кордонів не буде: Кулеба про вилучення України із зеленого списку ЄС

Дмитро Кулеба

Після того, як Європейський Союз виключить Україну із зеленого списку безпечних для подорожей країн, тотального закриття кордонів для українців не буде.

Про це повідомив міністр закордонних справ України  Дмитро Кулеба. Він пояснив, що це лише рекомендація. Тому рішення про те, чи дозволяти вїзд українцям, кожна країна ЄС ухвалюватиме самостійно.

– Після виключення України із зеленого списку ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Це рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС. МЗС України активно працює з партнерами, аби зберегти максимальну свободу подорожей для українців, – написав він у Twitter.

5 листопада кореспондент Радіо Свобода Рікард Юзвяк повідомив, що Україну можуть виключити із зеленого списку ЄС для подорожей вже з наступного тижня.

Причиною стало погіршення епідемічної ситуації з Covid-19. Так, 5 листопада в Україні зафіксували 26 488 нових випадків Covid-19.  А 4 листопада цифра була ще більшою – 27 377 випадків.

Водночас повний курс вакцинації від коронавірусу (дві дози) отримали 7 762 884 українці.

Фото: Урядовий портал

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