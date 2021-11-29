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Всесвітній туризм втратить $2 трлн у 2021 році – ООН

Абрамова Юлія редакторка стрічки
туризм

Після слабкого першого півріччя 2021 року міжнародний туризм відновився під час літнього сезону, підвищивши результати в третьому кварталі року, особливо в Європі.

Про це заявив генеральний секретар Всесвітньої туристичної організації (орган ООН з туризму) Зураб Пололікашвілі.

– Незважаючи на нещодавні покращення, нерівномірний рівень вакцинації у світі та нові штами Covid-19, як-от Дельта і Омікрон, можуть вплинути на і без того повільне та нестабільне відновлення, – йдеться у заяві організації.

У період із січня по вересень 2021 року світові перевезення міжнародних туристів становили -20% порівняно з 2020 роком, що є явним покращенням порівняно з першими шістьма місяцями року (-54%).

У деяких регіонах – Південній та Середземноморській Європі, Карибському басейні, Північній та Центральній Америці – кількість туристів фактично виросла вище рівня 2020 року за перші дев’ять місяців 2021 року.

Деякі острови в Карибському басейні та Південній Азії, середземноморська Європа досягли найкращих показників у третьому кварталі 2021 року, коли кількість прибутків наближалася до, а іноді й перевищувала рівень до пандемії.

Однак, за словами Пололікашвілі, дані за третій квартал 2021 року є обнадійливими.

– Ми не можемо знехтувати і повинні продовжувати наші зусилля, щоб забезпечити рівний доступ до вакцинації, координувати процедури подорожей, використовувати цифрові сертифікати вакцинації для полегшення мобільності та продовжувати підтримувати сектор, – заявив Пололікашвілі.

Він також сказав, що дані за третій квартал 2021 року є обнадійливими. Однак кількість прибулих все ще на 76% нижча за рівень до пандемії, а результати в різних регіонах світу залишаються нерівномірними.

У світлі зростання кількості випадків і появи нових варіантів він додав, що не припустимо нехтувати, а потрібно продовжувати зусилля для забезпечення рівного доступу до щеплень, координації процедур подорожей, використання цифрових сертифікатів про вакцинацію для полегшення мобільності та продовжувати підтримувати сектор.

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Джерело: UNWTO

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