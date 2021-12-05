США готові забезпечити Україну в умовах нарощування Росією сил на кордоні – Пентагон

США готові забезпечити Україну всім необхідним для того, щоби країна захищала свої території.

Міністр оборони США Ллойд Остін на конференції у фонді Рональда Рейгана зазначив, що Вашингтон занепокоєний нарощуванням Росією військ на кордоні з Україною.

– Сполучені Штати готові надати допомогу Україні у захисті її суверенної території, щоб вона мала те, що для захисту необхідно, – сказав Ллойд Остін.

Він зазначив, що для цього США шукатимуть різні форми підтримки, наголосивши, що в нинішній ситуації.

– Існує простір для дипломатії та роботи лідерів, – сказав глава Пентагону.

Однак він не навів деталі, щоб не передбачати те, про що планує на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним говоритиме президент США Джо Байден.

Як підтвердив Білий дім, Байден під час розмови з відеозв’язку з Путіним у вівторок, 7 грудня, порушить тему України, кібербезпеки, стратегічну стабільність.

– Президент Байден проведе по безпечній лінії відеозв’язку розмову з президентом Росії Володимиром Путіним 7 грудня 2021 року. Лідери обговорять низку тем щодо двосторонніх відносин США та Росії, зокрема – стратегічну стабільність, кібербезпеку, регіональні питання, – заявила у Білому домі Джен Псакі.

Як повідомили у Вашингтоні, Байден має намір висловити побоювання США у зв’язку з російською військовою активністю на кордоні з Україною. Він знову висловить підтримку суверенітету та територіальній цілісності України.

Раніше про те, що розмова Путіна з Байденом відбудеться 7 грудня, повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

А 4 грудня глава посольства України у США Оксана Маркарова висловила впевненість, що спільними зусиллями всього демократичного світу можна буде зупинити стягування російських військ на кордон з Україною.