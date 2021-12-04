Американський президент Джо Байден поговорить телефоном із главою РФ Володимиром Путіним у вівторок, 7 грудня.

Причиною дзвінка стало нарощування російських військ на українському кордоні, що розглядається як ознака потенційного вторгнення.

Про плани щодо дзвінка заявив також речник Кремля Дмитро Пєсков, який уточнив, що він відбудеться ввечері.

4 грудня глава посольства України у США Оксана Маркарова висловила впевненість, що спільними зусиллями всього демократичного світу можна буде зупинити стягування російських військ на кордон з Україною.

Нагадаємо, заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд повідомила, що на РФ чекають нові санкції, якщо вона нападе на Україну.

Глава МЗС Дмитро Кулеба, у свою чергу, заявив, що розробляється комплексний пакет стримування Росії від подальших агресивних дій, включаючи жорсткі економічні санкції.

Фото: Факти ICTV