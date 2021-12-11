Говорили про Україну: розкрито деталі перемовин Блінкена з новою главою МЗС Німеччини

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен провів перемовини з новою міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.
За словами офіційного представника Держдепу Неда Прайса, вони зустрілися у Ліверпулі перед самітом G7.
Серед пріоритетних питань, які обговорювали Блінкен та Бербок, було можливе вторгнення Росії в Україну.
– Сторони обговорили агресію Росії проти України, співпрацю з питань клімату та пріоритети президентства Німеччини у G7, – повідомив Прайс.
За словами держсекретаря США, він із нетерпінням чекаємо на тісне співробітництво з Німеччиною у питаннях клімату, пандемії коронавірусу, а також у боротьбі з викликами демократії та у сфері прав людини.
Нагадаємо, 24 листопада у Німеччині офіційно сформували нову урядову коаліцію.
До її складу увійшли Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), партія Союз 90/Зелені та Вільна демократична партія (СДП).
Нова коаліція пообіцяла підтримати Україну та прагнення держави увійти до складу ЄС.
Джерело: Twitter Неда Прайса