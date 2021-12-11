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Говорили про Україну: розкрито деталі перемовин Блінкена з новою главою МЗС Німеччини

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Ентоні Блінкен

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен провів перемовини з новою міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

За словами офіційного представника Держдепу Неда Прайса, вони зустрілися у Ліверпулі перед самітом G7.

Серед пріоритетних питань, які обговорювали Блінкен та Бербок, було можливе вторгнення Росії в Україну.

– Сторони обговорили агресію Росії проти України, співпрацю з питань клімату та пріоритети президентства Німеччини у G7, – повідомив Прайс.

За словами держсекретаря США, він із нетерпінням чекаємо на тісне співробітництво з Німеччиною у питаннях клімату, пандемії коронавірусу, а також у боротьбі з викликами демократії та у сфері прав людини.

Нагадаємо, 24 листопада у Німеччині офіційно сформували нову урядову коаліцію.

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До її складу увійшли Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), партія Союз 90/Зелені та Вільна демократична партія (СДП).

Нова коаліція пообіцяла підтримати Україну та прагнення держави увійти до складу ЄС.

Джерело: Twitter Неда Прайса

Фото: Getty Images

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