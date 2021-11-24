Нова урядова коаліція Німеччини готова підтримати прагнення України стати членом Європейського Союзу.

Про це йдеться в коаліційній угоді, яка оприлюднена на офіційному сайті Соціал-демократичної партії Німеччини.

У документі зазначається, що новий німецький уряд спільно з Брюсселем працюватиме над розвитком Східного партнерства – зовнішньополітичної ініціативи Євросоюзу, яка поширюється на ряд країн, серед яких Україна, Грузія та Молдова.

– Ми працюємо спільно з ЄС та державами-членами над розвитком Східного партнерства. Такі держави, як Україна, Молдова та Грузія, які прагнуть до членства в Євросоюзі, повинні мати змогу зблизитися з блоком шляхом послідовних реформ, що ґрунтуються на верховенстві права і ринковій економіці. Ми будемо рішуче та надійно реагувати на демократичні зрушення та виступати партнером демократичних рухів, – наголошується в коаліційній угоді.

У документі також йдеться про те, що новий уряд Німеччини продовжить допомагати Україні у відновленні повної територіальної цілісності та суверенітету.

Окремо зазначено, що Берлін має намір поглибити енергетичне партнерство з Україною.

– Ми прагнемо поглибити енергетичне партнерство з Україною, маючи великі амбіції в галузях відновлюваної енергетики, виробництва “зеленого” водню, енергоефективності та скорочення викидів CO2, – сказано в угоді.

Що відомо про формування нової коаліції в Німеччині

У середу, 24 листопада, через майже два місяці після виборів до Бундестагу, в Німеччині оголосили про створення нової урядової коаліції.

Її сформували представники трьох політсил: Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), партії Союз 90/Зелені, а також Вільної демократичної партії (ВДП). Нову коаліцію ще називають “світлофорною” (за партійними кольорами політсил-учасниць).

Відомо, що лідер соціал-демократів Олаф Шольц повинен замінити Ангелу Меркель на посаді федерального канцлера країни. За даними ЗМІ, обрання нового канцлера попередньо заплановано на другий тиждень грудня.

Тобто ще до Різдва в Німеччині може з’явитися новий уряд.

Прізвища кандидатів на посади міністрів у новому уряді поки що офіційно не озвучували. Проте німецькі ЗМІ повідомляють, що Міністерство закордонних справ очолить співлідерка Зелених Анналена Бербок.

Інший співлідер цієї політсили Роберт Габек може очолити Міністерство з питань клімату та економіки. Водночас лідер вільних демократів Крістіан Лінднер стане міністром фінансів.

– “Світлофор” увімкнувся. Нас об’єднує бажання зробити країну кращою. Метою коаліції є не пошук найменшого спільного знаменника, а політика великого ефекту, – оголосив сьогодні під час прес-конференції Олаф Шольц, маючи на увазі “світлофорну” коаліцію.

В рамках конференції було презентовано коаліційну угоду – своєрідну програму дій майбутнього федерального уряду Німеччини. Документ ще повинні погодити на партійних з’їздах.

Вибори до Бундестагу в Німеччині відбулися 26 вересня цього року. За результатами підрахунку голосів їх виграла Соціал-демократична партія, набравши 25,7% підтримки.

На другому місці з невеликим відривом опинився блок Ангели Меркель ХДС/ХСС, який набрав 24,1%.

На третьому місці Зелені (14,8%), на четвертому – Вільна демократична партія (11,5%). Згідно із законодавством Німеччини, після виборів повинні розпочатися коаліційні переговори, під час яких потрібно сформувати уряд.

Наразі ж повноваження канцлера продовжує виконувати Ангела Меркель – до обрання наступника.

Джерело: СДПН, Deutsche Welle, Spiegel